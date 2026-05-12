Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Mecliste dün “Ekonomide 2027’yi de Kaybetmek Üzereyiz” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

İncirli, 2026 yılının felaketlerle geçtiğini, hükümetin bu şekilde davrandığı sürece 2027 yılının daha büyük felaketlere gebe bir yıl olacağını belirtti.

İncirli, “2026 bütçesi, gerçekçi bir bütçe olmadı, rakamlar birbirini tutmadı. Gelir hedefleri sürekli saptı. Borçlanma da kontrolden çıktı” diye konuştu.

İncirli, “Öyle bir düzenek kurdunuz ki, borcu borçla ödüyorsunuz. Borçla ödenen bir borç ödenmiş sayılmaz. Bu hükümet yaptıklarıyla borç stokunu çok arttırmış vaziyettedir. İçinden çıkılmaz bir borç sarmalı oluştu. Bu da 2027’yi de fazlasıyla riske atan bir durumdur” açıklamasında bulundu.

Rakamlar her şeyi açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden İncirli, devletin mali tablosuna ilişkin şu verileri paylaştı:

“Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), 9 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 20 milyar 886 milyon TL’ye ulaştı. Korkunç bir rakam. Haziran ayında ödenecek olan borç miktarı 5 buçuk milyar TL… Devletin Temmuz ayında ödemesi gereken borç miktarı ise 8 buçuk milyar TL civarında. Bu ise Eylül ayına kadar neredeyse 21 milyar TL’ye dayanacak. Buna karşın hükümetin yönetimindeki maliyenin aylık geliri taş patlasın 9 milyar TL. Devlet bütün gelirleriyle ancak borcu ödeyebilecek. Bu ülke nasıl geçirecek? Bu ülke ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Size uyarılarımızı aylardır yapıyoruz. Aynı akılla biraz daha devam edilmesi halinde daha da kötü duruma düşülecek. Bu hükümetin aklıyla devletin kendi borcunu ürettiği bir model yaratıldı. He geçen ay borç daha da büyüyor, gelirler borcu karşılayamayacak kadar cılız kalıyor.”

İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, son 4 yılda bu memleketin bütçe açığını 100 milyar TL’nin üzerine çıkardığına dikkat çekerek, “Bu rakamla ilgili savaşın etkilerinden başka izahlara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Kamu gelirlerinin de alarm verdiğine değinen İncirli, “Vergi sistemini genişletemiyorsunuz. Vergide çok ciddi bir adaletsizlik söz konusu. Hükümet vergide adaleti sağalamadığı için re’sen vergilerle insanların boğazını sıkıyorsunuz. Bunlarla ilgilenecek kapasiteniz yok” diye konuştu.

Bu mali tablo ve akılla devletin gelir üretemediğini ifade eden İncirli, “Sosyal adalet de her geçen gün biraz daha düşüyor. Aylık gider zorunlu giderle birlikte 12 milyar TL civarında. Aylık gelir ise taş çatlasın 9 milyar TL. Yani bu bitçe her ay 3-3 buçuk milyar TL açık veriyor” dedi.