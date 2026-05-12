Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen nakil sürecinin yasa ve tüzüklere aykırı yürütüldüğünü savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı suçladı.

KTOEÖS, sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü alan KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, üyelerinden fazla grev kesintisi yapıldığını ayrıca üyelerinin nakil sürecinden ekarte edilerek Eğitim Bakanlığı tarafından cezalandırıldığını iddia etti. Karaoğulları, hükümetin topluma yönelik baskı unsurlarını artırarak devam ettirdiğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

Ceza Yasası ile Bilişim Suçları Yasası konusundaki gelişmelere de değinen Karaoğulları, bunları "Toplumu sindirmeye yönelik yasal düzenlemeler" olarak gördüklerini ifade etti. Karaoğulları, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ile ise toplumun basın aracılığıyla güvenilir ve sağlıklı haber almasına engel olunduğunu da ileri sürdü.

Başkan Ahmet Karaoğulları’nın konuşması ardından, basın açıklaması KTOEÖS Eğitim Sekreteri Seçil Toprak tarafından okundu.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ve onların örgütlü yapısına yönelik "Saldırılarını" sürdürmekle suçlandı.

Yasa ve tüzüğe göre öğretmen nakil süreçlerinde sendika ile istişare edilmesinin zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasa ve tüzükleri yok sayarak nakil süreçlerini tek taraflı yürüttüğü savunuldu. Açıklamada, “Eğitim Bakanlığı’nın bu dayatmacı ve hukuka aykırı tutumunun kabul edilemez.” denildi.

Açıklamada, “Öğretmen ihtiyaçlarının gerçek dışı belirlendiği, eksik bırakılan kadroların üzerinin örtülmeye çalışıldığı, yer değiştirme bekleme listelerinde hatlar ortaya çıktığı, yeni atanacak öğretmenlerin atamalarının seçim yasaklarına takıldığı, müdür ve müdür muavini münhallerinin açıklanamadığı” iddiasına da yer verildi.

Nakil süreçlerinin önceden bakanlık ile sendika arasında istişare içinde yürütüldüğü ancak son iki yıldır bunun değiştiği ileri sürülen açıklamada, "KTOEÖS ve üyeleri anayasal haklarını kullanarak yürüttüğü onurlu mücadeleden asla geri adım atmayacaktır.” denildi.

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü’ne göre yer değiştirme başvurularının EK-B formu üzerinden yapılabileceği belirtilen açıklamada, Bakanlığın ise yalnızca MEBBİS üzerinden başvuru yapılabileceğini duyurduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Tüm bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yer değiştirme sürecini siyasi bir araca dönüştürmüş; anayasal haklarını kullanan öğretmenleri ve onların örgütlü yapısını cezalandırmaya yönelik tutumunu iki yıldır sistematik biçimde sürdürmektedir.” iddiasında bulundu.

Yine Öğretmenlerin Değiştirme Tüzüğü’ne göre yer değiştirme işlemlerinde son sözü Kamu Hizmeti Komisyonu’nun söyleyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, Bakanlığın bu konuda da “Keyfi” davrandığı savunuldu.