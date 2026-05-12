Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, özellikle 0-2 yaş aralığını da kapsayacak kucaklayıcı ve bütünleyici bir eğitim sistemi ile özel eğitim branş öğretmenlerinin eksikliğine dikkat çekti.

Bazı engellilerin fizik tedavi ihtiyaçlarının da karşılanması gerekirken, bu hizmetin devlet tarafından verilmediğini ve fizik tedavi ücretlerinin yüksek olduğunu da belirten Arı, engelli sorunlarını çözecek bir "Engelli Dairesi" oluşturulması için Sağlık, Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarına çağrıda bulundu.

Rehabilitasyon çalışmaları konusunda yetkililerin yeterince çaba göstermediğini de kaydeden Arı, ayrıca, normal vatandaşlardan daha çok ihtiyacı olan engellilere asgari ücretin yüzde 60'ı kadar maaş verilmesini de eleştirdi.

Engelli Yaşam Evi'nin sadece rehabilitasyon hizmeti vermesini de eleştiren Arı, şu an bazı engellilerin bu nedenle Lapta Huzurevinde kalmakta olduğunu, "sosyal devlet" olma iddiasındaki bir devletin engellisinin sesini duyması gerektiğini söyledi.