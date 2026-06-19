Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, internetin çocuklar için önemli fırsatlar sunduğunu ancak çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, amaçlarının çocukları internetten uzaklaştırmak değil, dijital dünyada güvenli şekilde yol alabilecek bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Çocukların dijital güvenliğinin yalnızca teknik önlemlerle sağlanamayacağını kaydeden Bürüncük, “En güçlü koruma; açık iletişim, güven ilişkisi ve dijital farkındalıktır.” dedi.

Güvenli internet hizmeti kapsamında aile ve çocuk paketlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolünün ailelerin ve çocukların dijital ortamda daha güvenli şekilde yer almasını desteklemeyi amaçladığını belirten Bürüncük, mobil operatörler ve internet servis sağlayıcılarının projeye destek verdiğini ifade etti.

Amaçlarının çocukları ve aileleri zararlı içeriklere karşı korumak, güvenli internet konusunda farkındalığı artırmak ve kurumsal iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirten Bürüncük, güvenli internet yaklaşımının yasaklayıcı değil, koruyucu ve bilinçlendirici bir anlayışa dayandığını söyledi.

Güvenli internet paketlerinin kullanıcı tercihine dayalı ve gönüllülük esasına göre sunulacağını ifade eden Bürüncük, aile ve çocuk paketleriyle ihtiyaç duyan kullanıcıların ek koruma araçlarından yararlanabileceğini kaydetti.

Birçok ülkede çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin de hayata geçirildiğini söyleyen Bürüncük, KKTC'de de bu alandaki yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulduğunu ve gerekli mevzuat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.