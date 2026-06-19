Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, siber zorbalığın, sadece çocuklar için değil gençler, aileler ve yetişkinler için de çok büyük tehlikeler içerdiğini kaydetti.

Bakan Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, “Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu”nun açılışında konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, siber zorbalığın, teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bugün, sadece çocuklar için değil gençler, aileler ve yetişkinler için de çok büyük tehlikeler içerdiğini belirtti.

Son beş yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) beş bin civarında evlilik, beş bin civarında da boşanma olduğuna dikkat çeken Arıklı, “Bu rakam korkunç bir rakamdır ve Türk milletinin en önemli unsurlarından biri olan aile bağının giderek zayıflaması ve aile kurumunun yavaş yavaş ortadan kalkması anlamına da geliyor. Bunda, internet ortamının insanlarımız üzerinde yarattığı tahribatın da çok büyük etkisinin olduğunu maalesef itiraf etmek durumundayız.” diye konuştu.

“Evet, çocuklarımız için dijital bağımlılık bir hastalıktır ama aynı zamanda büyükler için de gerçekten çok ciddi bir hastalık haline geldi.” diyen Arıklı, özellikle yapay zekanın son üç-beş ay içerisinde hızla gelişmesi ve insanların hayatını direkt etkilemesinin, kendilerini ilerleyen günler için endişeye sevk ettiğini dile getirdi. Önceki hafta Türkiye Cumhuriyeti’nde Yapay Zeka Eylem Planı’nın açıklandığını ifade eden Arıklı, KKTC’nin de eylem planının içerisinde olacağını söyledi.

“KKTC, internet ortamında maalesef savunmasız durumdadır.” diyen Arıklı, internet platformlarının, KKTC’yi tanımadıkları için burada temsilcilikleri bulunmadığını ve platformlara herhangi bir yaptırımları olamadığını belirtti.

Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile defalarca görüştüklerini dile getiren Arıklı, BTHK ile Türkiye’nin BTHK’sı arasında çok acil bir eylem planı ve iş birliği protokolü imzalanması gerektiğini kaydederek, “Çünkü burada sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, küfürler, dolandırıcılık ve buna benzer daha birçok suçu maalesef biz önleyemiyoruz. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik yardımlarına ihtiyacımız var.” dedi.

KKTC’deki herhangi bir mahkeme kararının, Türkiye’deki dijital platformların temsilcilerine, BTHK, Adalet Bakanlığı üzerinden ulaştırılması gerektiğini söyleyen Arıklı, “Bunu yapmamız gerekiyor. Üzerimize düşeni ev ödevlerini de birlikte yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Hızlı internet için 4.5G’ye geçtiklerini, yakında evden eve fiber projesinin de hayata geçirileceğini kaydeden Arıklı, “Ama bunun getireceği zararları önlemek için de mutlak surette tedbirler almamız gerekiyor.” dedi.