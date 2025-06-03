Etkinlik, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM) bu akşam 19.00’da sahnelenecek.

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulundan verilen bilgiye göre, 0-18 yaş arası özel gereksinimli öğrenciler ile 65 yaş üzeri yetişkinlerin birlikte sahne alacağı müzikal tiyatro oyununda, hayatın döngüsü ve kuşaklar arası bağ sanatın diliyle anlatılacak.

Etkinliğin amacının, hem farklı kuşakları bir araya getirerek aralarındaki bağı güçlendirmek hem de özel gereksinimli bireylerin toplumsal görünürlüğüne katkı sağlamak olduğu bildirildi.

Açıklamada, halkın desteğinin önemine vurgu yapılarak, “Öğrencilerimizin ve katılımcıların aylarca süren emeğine tanıklık etmek, onların görünür olma çabalarına alkışlarla destek vermek isteyen herkesi aramızda görmekten onur duyarız” denildi.

Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.