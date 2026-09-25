İskele ve Alsancak'ta kazaya neden olan iki sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele’de dün akşam saat 20.00 sıralarında, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki Sefa Aslan (E-36), yönetimindeki ZML 414 plakalı salon araç ile bir site içerisinden Gazimağusa-Karpaz ana yoluna dikkatsiz şekilde çıkış yaptığı sırada kaldırım taşına çarptı.

Aslan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Alkol testi için kan ve nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı

Öte yandan, Alsancak’ta bu sabah saat 03.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, alkol testi için kan ve nefes örneği vermeyi reddeden Ahmet Aktaş (E-50), yönetimindeki YU 696 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyredip, çembere giriş yapacağı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yine kaldırım taşına çarpıp yol içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkol testi için kan ve nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.