Lapta’da bir apartmanın merdiven boşluğundan elektrikli scooter çalındı, bir kişi tutuklandı.

11-12 Ekim tarihleri arasında Lapta’da Demir Ağaç Sokak’taki bir apartmandaki hırsızlığın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen ileri soruşturmada, 27 yaşındaki Yusuf Mert Altıncık tespit edilerek tutuklandı.

Çalıntı scooteri sürerken mal sahibi tarafından fark edilen Altıncık, çalıntı scooteri olay yerinde bırakarak kaçtı. Polisin araştırması sonucu tespit edilen zanlı, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede polise zor anlar yaşatan Altıncık, “benim sinirlerim bozuk ben tutuklu kalmak istemem” diye bağırdı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru zanlının önceki gün tutuklandığını söyledi.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polis, zanlının çalıntı scooterle mal sahibinin fark etmesi üzerine tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın çok yeni olduğunu, scooterin emare olarak alındığını ve bölgede faili meçhul suçlarla zanlının bağlantısının araştırılacağını kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Söz hakkı tanınmadan kendi ifade etmeye başlayan zanlı Altıncık, sinirlerinin bozuk olduğunu ve tutuklu kalmak istemediğini belirtti. Zanlı, “Benim sinirlerim bozuk ellerim kelepçeli beni hücreye attılar. Hücrede dayanamadım kafamı demirlere vurdum, ben tutuklu kalamam” diyerek tutukluluğa itiraz etti.

Savcı Senem Palabıyık, zanlının mahkemede sergilediği davranışlar nedeniyle Barış Ruh Hastanesinde kontrol edilmesini talep etti.

Mahkeme soruşturmanın yeni başladığına değinerek, zanlının sağlık durumunun da netleşmesi için Altıcık’ın 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.