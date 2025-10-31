Lefkoşa’da meydana gelen “Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan Bayram Yazar dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi salonu içerisinde rimand duruşması görüşüldüğü sırada mahkeme salonu ve yargıcın fotoğrafını çekmek suretiyle Mahkemeler Yasasına Aykırı Harekette bulunduğunu, aynı gün tutuklandığını, tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının telefonu incelenmek üzere alınarak Polis Genel Müdürlüğü’nün data incelenme şubesine gönderildiğini belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, KKTC'de herhangi bir bağı bulunmayan ve ülkeye turist vizesiyle gelen zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emri verdi.