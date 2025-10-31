Tepebaşı’nda önceki gün aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle çocuklarının annesine şiddet uygulayan Ali Jabiv, şikayet üzerine tutuklandı.

Eşinden şiddet gören kadın önce komşusunun evine ardından 3 çocuğunu alarak Mağusa’da ailesinin evine sığındı.

Çıkan tartışmada eşinin ağzına terlikle vurarak, saçlarından çeken zanlı eşini tekmeleyerek ‘Kadına karşı şiddet’ suçu işledi.

Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Mağusa Polis Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan kadının ifadesi sonrası zanlı 29 Ekim tarihinde Tepebaşı köyünde tespit edilerek tutuklandı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan Jabiv, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Çamlıbel Karakolunda görevli polis memuru, zanlı Ali Jabiv’in sağlık sorunları nedeniyle 10 aydır çalışamadığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 40 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.