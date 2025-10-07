Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 500 adet extacy türü uyuşturucu hap ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan sanık Barış Akçimen, 6 yıl hapse mahkûm edildi.

Yargıç, uyuşturucu suçları için yasaca öngörülen azami cezanın 15 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtti. Uyuşturucu suçları için öngörülen hapis süresinden suçların ciddiyeti ve vahametinin rahatlıkla görüldüğünü belirten Yargıç, uyuşturucu suçlarını yaygınlaştığını, mahkemelerin gündeminde ilk sırada yer aldığını, uyuşturucu tedarikinin ve kullanımının kolaylaştığını dile getirdi. Yargıç, huzurdaki meselede sanığın, Adana’da temasa geçtiği uyuşturucu satıcısından 500 adet hap istediğini, 66 bin TL parayı satıcının hesabına yatırdığını söyledi. Yargıç, satıcının 500 adet hapı bir TIR’a gizleyip, ülkeye gönderdiğini, sanığın hapları teslim aldıktan sonra 155 tanesini adeti 400 TL’den sattığını açıkladı. Sanığın ticari amaç güttüğünün görüldüğünü kaydeden yargıç, bu hususun aleyhte ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini, sabıkasız oluşunu ve pişman oluşunu ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Uyuşturucu türü suçlarda ceza takdirinde uyuşturucunun nevi, miktarı ve ne maksatla tasarruf edildiğinin de dikkate alınması gerektiğini kaydeden yargıç, 500 adet hapın birçok kişiyi zehirleyecek miktarda olduğuna dikkat çekti. Yargıç, işlenen suçun vahametini, suça konu uyuşturucunun miktar itibariyle çok oluşunu, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri tezekkür ettiklerini söyledi ve sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.