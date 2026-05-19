İsrail donanması geçen hafta Marmaris'ten ayrılan Sumud Filosu'na Akdeniz açıklarında, Kıbrıs yakınlarında yeniden saldırdı. İsrail askerleri gemilere çıkartma yaptı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Akdeniz’deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti.

İsrail ordusunun, filonun Sadabad isimli gemisine askerlerin çıktığı ve müdahale edildiği ifade edildi. İsrail askerlerinin filoya müdahalesi de gemideki kameralarla görüntülendi.

İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak, aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Aşdod (Usdud) Limanı'na nakledilecekleri belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, filoya müdahaleyi doğrulayarak olayı savundu, “kötü niyetli planın engellendiğini” söyledi.

Filoda 54 geminin ve 426 aktivistin yer aldığı ifade edildi. 426 aktivistin 96'sının Türk olduğu belirtilirken toplamda 39 farklı ülkeden aktivistin filoyla beraber Gazze'ye doğru yola çıktığı ifade edildi.

Filoda yer alan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in Kıbrıs açıklarında müdahale ettiği filoda yaşananları NTV'ye anlattı. İsrail'in gemilerinin filonun yakınına geldiğini söyleyen Arslan, sinyal kesiciler ile iletişimin kesildiğini ifade etti. Arslan, “Can yelekleriyle her türlü saldırıya hazırız.” dedi, filonun ablukayı kaldırmak için yola devam edeceğini söyledi.

Sumud Filosu'nda yer alan aktivist Şuayb Ordu NTV'ye yaşananları aktardı.

Ordu, filonun hedefinin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak olduğunu söyledi. Ordu, filonun önceki stratejisinin değiştirildiğini, gemilerin birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol aldığını ve bu durumun İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığını söyledi. İsrail'in ayrık gemi stratejisi nedeniyle erken müdahaleye başladığı ve gündüz müdahalesi gerçekleştirdiğini söyleyen aktivist Ordu, silahsız olduklarını ve yasalara uygun hareket ettiklerini söyledi.

Yetkililer, hukuk dışı müdahalede bulunulan tekneler arasında "Kaktüs", "Zio Faster", "Holy Blue", "Munki" ve "Sadabad"ın yer aldığını kaydetti.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSUNA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.