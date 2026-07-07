İskele'nin Long Beach bölgesinde bulunan 13 katlı Rise Apartmanı'nda önceki gün çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan yaklaşık 50 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

İlk belirlemelere göre yangının, elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri güvenli şekilde tahliye edilirken, binadaki tüm daireler tek tek kontrol edildi. Güvenlik amacıyla dört dairenin kapısı içeriye girilebilmesi için kırılırken, katlarda biriken dumanın tahliyesi amacıyla merdiven boşluğundaki camlar da kırılarak havalandırma sağlandı.