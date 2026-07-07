İskele'de 10 Ağustos 2023 tarihinde Breeze isimli eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz'in hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, sanıklar 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne dün yeniden çıkarılan sanıklar Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, sanıkları aleyhlerine getirilen “Adam Öldürme, Vahim Zarar ve Ciddi Darp” suçlarından suçlu buldu.

Mahkeme, iki sanığın her birine 25'er yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Hüseyin Mavideniz, 10 Ağustos sabaha yakın bir eğlence mekanında aldığı yumruk darbesi sonucu yere düşmüş ve yerde bulunduğu sırada yüzüne basılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, yumruğu attığı belirtilen özel güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ile Mavideniz'in yerdeyken yüzüne bastığı tespit edilen işletme yöneticisi Doğu Ömer, cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

KARAR SONRASI OLAY

Mağusa Ağır Ceza heyetinin oy birliği ile verdiği 25 yıl kararın ardından Mavideniz ailesi yargıya teşekkür ederken, sanık aileleri 25 yıl hapis cezasını çok buldu.

Karara tepkinin yanı sıra Mavideniz ailesine laf atıldığı iddiası ile bir anda ortalık karıştı, polis aileleri güçlükle ayırabildi.

Yumruk darbesi sonucu oğlunu kaybeden anne gözyaşları içinde karara teşekkür ederken, isyanını gizleyemedi. "Siz çocuklarınızı göreceksiniz ben toprağa gömdüm" dedi.

Öte yandan kararın ardından Mavideniz'in dayısı İrfan Davulcular değerlendirmelerde bulundu.

Verilen cezanın aile açısından tam anlamıyla bir tatmin sağlamadığını dile getiren Davulcular, "25 yıl bir canı ödeyecek kadar bir zaman değil. Gönül isterdi ki müebbet hapis cezası verilsin. Ancak ülkemizde verilebilecek en ağır cezalardan biri bu." dedi.