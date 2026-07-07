Gazimağusa-Lefkoşa eski anayolu üzerindeki Tuzla Kavşağı'nda dün meydana

gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Kaza saat 12:45 raddelerinde meydana geldi.

Gazimağusa’da DAÜ Bağlantı yolu üzerinde güney istikametine doğru seyreden 39 yaşındaki Suna Aygün, yönetimindeki AB 329 F plakalı salon araç ile yolun sonunda bulunan Tantura Kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşağa giriş yaptığı sırada o esnada Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde süratli şekilde seyreden 38 yaşındaki Yeşim Özçınar yönetimindeki EC 252 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmaya müteakip kontrolsüzce ileriye doğru savrulan EC 252 plakalı araç, yolun sağında bulunan orta refüje çıkıp yön levhasına vurdu.

AB 329 F plakalı araç ise kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan trafik adacığının üzerine çıkıp durdu.

Kazada hafif bir şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü de olay yerine gelen 112 acil ambulans ile Mağsua Devlet Hastahanesi acil servise kaldırıldı ve ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu oldu.