Esentepe'de sakin 90 yaşındaki Peter Elvidge hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.00 sıralarında ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulunan Elvidge'nin vücudunda yapılan dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Yapılan soruşturmada Elvidge'nin ölüm nedeninin "ileri evre kalp yetmezliği, akut böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve kalp krizi" olduğu tespit edildi.

-Tilki'nin ölüm nedeni kalp damar hastalığı

Öte yandan, Gazimağusa'da 4 Temmuz'da ikametgahında yaşamını yitiren 59 yaşındaki Münür Tilki'nin yapılan otopsisinde, ölüm nedeninin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.