Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü'nün 15 yaşındaki oğlunun cep telefonunu gasp ettikten sonra aracıyla sürükleyerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu şüphesiyle aranan kişi tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında 24 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ç. Gazimağusa'da tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay, 5 Temmuz saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre zanlı, kullandığı araçla 15 yaşındaki M.E.B.'nin yanına yaklaşarak saati sordu. M.E.B.'nin saatine bakmak için cebinden çıkardığı iPhone 17 Pro Max marka cep telefonunu, içerisinde 100 Euro bulunan kılıfıyla birlikte alarak araçla kaçmaya başladı.

Bu sırada telefonunu geri almak isteyen M.E.B.'nin aracın ön kapısına tutunduğu, zanlının ise aracı sürmeye devam etmesi sonucu çocuğun bir süre sürüklendiği ve ardından yere düşerek ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.