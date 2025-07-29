Fileleftheros gazetesi, bahse konu Azeri’nin dün Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve hakkında casuslukla ilgili beş ayrı suçun bulunduğunu yazdı.

Mahkemede dün ortaya çıkan iki unsurdan bahseden gazete bunların; Azeri’nin, uzun bir süredir Güney Kıbrıs’ta kalması ve herhangi bir düzenleme yapmak için ekonomik fırsata sahip olması şeklinde olduğunu yazdı.

Azeri’nin dünkü mahkemede hakkındaki suçlamalara yanıt verdiğini yazan gazete, avukatın ise müvekkilinin suçlandığı konuda yeterli delilin olmadığını söylediği belirtti.

44 yaşındaki Azeri’nin, Ağrotur İngiliz Üsleri ve Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü ile ilgili bilgi topladığı ve fotoğraf çektiği, bunları da üçüncü bir şahsa gönderdiğinin görüldüğünü anımsatan gazete Azeri’nin tutuklandığı zaman tasarrufunda 5 bin euro, 4 bin 400 sterlin ve 805 sterlinin bulunduğunu da hatırlattı.

Habere göre bir sonraki duruşma 18 Eylül’e ertelendi.