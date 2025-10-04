İspanyol devlerinden Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, futbol sahalarındaki performansıyla tüm dünyanın ilgisini çekerken, bu kez magazin gündemine annesi Sheila Ebana ile damgasını vurdu.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre Ebana, 7 Kasım’da Londra’da Nobu Hotel Portman Square’de düzenlenecek “Futbolseverler için Noel Partisi” adlı özel bir etkinlikte başrolü üstlenecek ve hayranlarıyla bir araya gelecek.

KATILIM 400 KİŞİYLE SINIRLI

Organizasyonun tanıtım broşüründe, “Dünyanın en iyi futbolcusunun annesiyle tanışma fırsatını kaçırmayın!” ifadeleri yer aldı. Etkinlikte katılımcılar hem özel bir menüyle ağırlanacak hem de DJ performansıyla eğlenceli bir gece geçirecek. Etkinlik yalnızca 18 yaş üzeri katılımcılara açık olacak ve katılım yaklaşık 400 kişiyle sınırlı tutulacak.

YAMAL KATILAMAYACAK

Ancak futbolun genç yıldızı Yamal, takımıyla aynı gün Celta Vigo maçına çıkacağı için etkinlikte yer alamayacak. Böylece davetin odağı, tamamen annesi Sheila Ebana’ya çevrilecek.

DAVETİN ÜCRETİ NE KADAR?

Etkinlik için farklı katılım paketleri bulunuyor:

150 Euro: Karşılama kokteyli ve üç çeşit yemek

400 Euro: Üç çeşit yemek + limitsiz içecek

800 Euro VIP: Premium masa, fotoğraf fırsatı ve sınırsız içecek

Sheila Ebana, sosyal medya hesabında etkinliğe dair paylaşımlar yaparak, hayranlarını etkinliğe davet etti ve Instagram takipçilerini bu özel geceye katılmaları için teşvik etti.

18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lamine Yamal, kariyerindeki başarılarıyla göz doldururken, annesinin bu organizasyonu futbolseverler arasında şimdiden büyük ilgi topladı. İspanyol basınında biletlerin şimdiden hızla satıldığı aktarıldı.