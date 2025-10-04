Akıllara durgunluk veren olan ABD'nin Indiana eyaletinde yaşandı. 32 yaşındaki eski öğretmen Brittany Fortinberry, reşit olmayan erkek öğrencilerle cinsel ilişkiye girdiği, onları uyuşturucu, para ve hediyelerle kandırdığı ve “Scream” filmindeki maskeyi kullanarak grup seks partileri düzenlediği iddialarıyla gündeme geldi.

UYUŞTURUCU VEREREK İSTİSMAR ETTİ

Skandal istismara dair detaylar verilen ek ifadelerle bambaşka bir boyut kazandı. Eski öğretmen Fortinberry'nin eski bir öğrencisi, öğretmenin kendisini garajında cinsel ilişkiye zorladığını, ardından evinde kalmaya ikna ettiğini anlattı.

Mahkeme belgelerine göre Fortinberry’nin karşı karşıya olduğu suçlamalar arasında çocuk istismarı, reşit olmayanlarla cinsel suistimal, mağdurları zorla susturmaya yönelik tehditler ve uygunsuz materyal paylaşımı da bulunuyor. Şu anda toplamda yaklaşık 47 ayrı suçlama dosyaya eklenmiş durumda.

SOSYAL MEDYASINDAN CİNSEL FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Evinde yapılan incelemelerde, cinsel içerikli eşyalar ve striptiz direği bulunduğu öne sürülürken, bazı mağdurlar öğretmenin sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini de iddia etti.

Fortinberry’nin boşanmakta olduğu eşi Nicholas Fortinberry de davada adı geçen kişiler arasında. Ona yöneltilen suçlamalar arasında mağdurları susturmaya yönelik yönlendirmeler yapmak yer aldı.

Eğer suçlu bulunursa, Brittany Fortinberry’nin 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Şu anda kefaletle serbest bırakılan Fortinberry'nin yargı süreci devam ediyor.