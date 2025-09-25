Hamitköy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 2. hafta maçında 28 Eylül Pazar günü saat 16:30’da Şehit Hüseyin Ruso Stadında Kozanköy’ü konuk edecek.

İlk haftayı Türk Ocağı deplasman galibiyetiyle tamamlayan Hamitköy’ün ilk haftanın lideri Kozanköy ile oynayacağı maç öncesinde Hamitköy başkanı Sait Yalızat açıklamalarda bulundu. Sait Yalızat’ın açıklamaları şöyle:

“Benim başkanlığımda göreve yeni gelen yönetim kurulumuz, özverili çalışmalarla takımımızı yeni sezona hazırladık.

Teknik heyetimizin ve futbolcularımızın özverili çalışmalarıyla yeni sezona Türk Ocağı deplasmanında galibiyetle başladık. Ben, bizlere galibiyet hediye eden teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutlarım.

Bu haftaki rakibimiz ilk haftayı galibiyetle tamamlayan Kozanköy olacak. Ben Kozanköy karşısında da galip geleceğimize yürekten inanırım. Ama bunu başarmak için de taraftarımızın desteğine ihtiyacımız vardır.

Ben tüm taraftarlarımızı takımımıza desteğe davet ediyorum. Pazar günü Hamitköyümüz için Şehit Hüseyin Ruso Stadı tribünlerinde buluşalım.”