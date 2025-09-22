Gab Fest 2025 kapsamında Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen sokak basketbolu turnuvasında Yalçın Park, final coşkusuna sahne oldu.

Pazar günü oynanan U-10, U-12 ve U-14 kategorisi final maçlarında kazanan takımlar belli oldu:

Final Sonuçları

• U-10 Finali: YDÜ Rocket – YDÜ Bulls (1-4)

• U-12 Kadın Finali: Golden Stars – Base U12 Kıvılcım (12-7)

• U-12 Erkek Finali: NBC Stars – Baklava (13-5)

• U-14 Kadın Finali: Base U14 Turuncu – Koop (16-4)

• U-14 Erkek Finali: Altın Dörtlü – Levent Up (6-8)

Final gecesine ayrıca Nicosia Dance House dans gösterileriyle renk kattı. Başkan Amcaoğlu, katkılarından dolayı sponsorlara, KKTC Basketbol Federasyonu’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.