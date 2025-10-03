Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-29 Eylül 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

“1) 29.09.2025 tarihinde, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Cihangir AKSA Süper Lig müsabakasında, Cihangir oyuncusu Yakup Şen, Mağusa Türk Gücü oyuncusuna, yerden kalkarken yüz bölgesine iki ayağı ile şiddetli bir şekilde vurduğu raporlardan tespit edilip, bu olaya ilişkin görüntüler de izlenmiştir. Konu hareket tarafımızdan değerlendirilmiş olup, Cihangir GSK Yakup Şen’e, DT 43(2)’nin ihlalinden dolayı DT 43 (2) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2) 27.09.2025 tarihinde Göçmenköy Sentetik Sahası’nda oynanan Çetinkaya TSK – Mormenekşe GBSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusu ile girmiş oldukları mücadele sonrasında yere düşüp, rakip takım oyuncusunun kalçasına tekme attığı ve bu hareketinden sonra hakeme yönelik hakaret, küfür ve kişilik hakkına saldırma niyeti ile sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Çetinkaya TSK 116556 lisans numaralı futbolcusu Ramazan Saçar’a DT 41 (1) ve 43 (2)’nin ihlalinden dolayı DT 41 (1) (a) ve 43 (2) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.”

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Abdulrahim Edis (Cihangir GSK), Deniz Şeren (Mağusa Türk Gücü), Faruk Çeler (Değirmenlik SK)

1 Maç: Erdem Zekioğulları (Binatlı YSK), Göksu Alhas (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Kaan Kamber Kuruçolak (Yalova SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Muammer Atasay (Karşıyaka SK), Nazım Aktunç (Küçük Kaymaklı TSK), Osman Ercen (Yeniboğaziçi DSK)