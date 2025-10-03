BTM 1. Ligin başkent ekiplerinden Ortaköy Spor Kulübü, Başkan Mehmet Sporcuoğlu yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Genç teknik direktör Ahmet Zaifoğlu önderliğinde hedeflerini büyüten Ortaköy Kulübü transfer çalışmalarında hız kesmeden iki önemli ismi kadrosuna kattı.

Ortaköy Kulübü Serdarlı’dan tecrübeli ayak Mete Sağır ve Kozanköy’den genç yetenek Yücel Yıldırım’ı renklerine bağladı.

Bu transferlerle güç kazanan Ortaköy, yeni sezonda daha iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.