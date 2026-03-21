Güney Kıbrıs’ta Nisan 2026’da yapılacak genel seçimler öncesinde, seçmen listelerine kayıt için 2 Nisan'a kadar verilen sürenin dolmasına çok az zaman kala, 18 yaş ve üzeri 160 bin Rumun listeye kayıtlı olmadığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Seçim Dairesi (KKTC’de YSK) Başkanı Menelaos Vasiliu, bunun son kayıt uygulaması olduğunu, 2028’deki başkanlık seçiminden itibaren seçmen listesine kayıtların otomatik yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın 18 yaşını doldurmuş ya da son kayıt gününe kadar dolduracak 13 bin 500 gence mektup göndererek, seçmen kayıt listeleri için gerekli yönergelerin iletildiğini belirten Vasiliu, 18 yaşını doldurmuş ancak listeye kayıt yaptırmamış kişi sayısının yaklaşık 160 bin olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Vasiliu, geleneksel olarak Yunanistan’ın Atina ve Selanik kentlerinde ve Londra’da yurtdışı seçim merkezi açıldığını, bu yıl Brüksel’de de seçim merkezi açma konusunun incelendiği bilgisini verdi.