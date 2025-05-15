TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde 5 proje ile yarışarak iki şampiyonluk kazanan Yakın Doğulular, ödülleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı ve TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Murat Özgören, TEKNOFEST süresince kurumsal koordinasyonu yürüten Şefik Emre Coşkun ve Özer Turan’ın da eşlik ettiği Yakın Doğu Üniversiteli şampiyon takımlar, projeleri ile ilgili bilgi de bilgi aktardı.

15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST KKTC 2025’te yapılan elemeler sonucunda final aşamasına sadece 268 takım ulaşabildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 20 takımın finale kaldığı TEKNOFEST’te Yakın Doğu Üniversitesi, 4 proje ile en fazla temsil edilen üniversite olurken; Yakın Doğu Koleji ise 1 proje ile yarıştı. Böylece TEKNOFEST’te Kıbrıs’ı temsil eden 103 finalistin yaklaşık üçte biri Yakın Doğululardan oluştu. Finallerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Heavy Metal Takımı Araştırma Proje Yarışması Tarım Kategorisi’nde birinci olurken, EcOceanX Takımı ise Çevre ve Enerji Kategorisinde Araştırma Proje Yarışması Prestij Ödülü’nün sahibi oldu.

KKTC, TEKNOFEST’i alnının akıyla tamamladı!

TEKNOFEST Şampiyonlarını makamında kabul eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin TEKNOFEST gibi çok kapsamlı ve prestijli bir etkinlikten alnının akıyla çıktığını söyleyerek “1-4 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST’i 225 bin kişinin ziyaret etmesi bu başarının göstergesidir” dedi. Bir eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yazılım ve bilişim alanlarında da dünyada önemli bir yer edinebileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin TEKNOFEST’te elde ettiği başarılar da bu vizyonun hayat bulması açısından bizlere umut veriyor. Yakın Doğu Ailesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Yakın Doğu Üniversitesi’nin TEKNOFEST şampiyonu takımlarını tek tek tebrik ederek projeler ile ilgili bilgi aldı. Elde edilen başarıların önemine değinen Başçeri, TEKNOFEST ile oluşan güçlü rüzgarla yeni projelerin geliştirilmesi ve bunların üretime dönüşmesi için her zaman destekçi olacaklarını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye kabulleri için teşekkür ederek “Akademik paydaşı da olduğumuz TEKNOFEST’te üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın ilk etabının Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak TEKNOFEST’e en çok proje ile başvuran, finallerde en fazla projesi yarışan ve iki şampiyonluk kazanarak kürsüye çıkan tek Kıbrıs üniversitesi olduk. Bu başarıda emeği olan tüm akademisyen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Geleceğin teknolojilerini üretme yolculuğunda öğrencilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu başarı, sadece üniversitemizin değil, ülkemizin gururudur” ifadesini kullandı.