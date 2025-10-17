Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 2025–2026 Akademik Yılı “Prof. Dr. Mehtapgül Altaş Atığ Beyaz Önlük Giyme Töreni”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, fakültenin sevilen akademisyeni Prof. Dr. Mehtapgül Altaş Atığ’ın anısına düzenlenen tören, bu yıl hem duygusal hem de anlamlı bir atmosferde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Yakın Doğu Üniversitesi tanıtım filmi ile devam etti. Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Eseceli de yer aldı.

Törenin açılışında; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Mehtapgül Altaş Atığ’ı anmak üzere, 4’üncü sınıf İngilizce Bölümü öğrencisi Seden Yılmaz ise tüm öğrenciler adına duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Törenin bir diğer anlamlı anı ise öğrencilerin akademisyenlerinin ellerinden beyaz önlüklerini giydiği dakikalar oldu. Beyaz önlükleriyle mesleklerine ilk adımlarını atan öğrenciler, ailelerine de duygusal anlar yaşattı.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Beyaz önlükleriniz, bilimin ışığıyla, vicdanın rehberliğiyle ve emeğinizin gururuyla hep ışık saçsın.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 farklı ülkeden gelen 20 binden fazla öğrencisiyle, bilimde ve eğitimde mükemmelliği hedefleyen uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, “Burası yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda bilim, yenilik ve gelişimin merkezidir. Bu güçlü mirası geleceğe taşıyacak olan siz değerli öğrencilerimizle bir arada olmak bizler için büyük bir gururdur” dedi.

“Bugün veteriner hekimliği mesleğine ilk adımınızı atıyorsunuz” ifadeleriyle öğrencilere seslenen Prof. Dr. Umut Aksoy, “Önünüzde uzun ve zorlu ama bir o kadar da öğretici bir süreç var. Bu süreç, sizleri bilgiyle, tecrübeyle ve mesleki donanımla güçlendirecek. Bu yolda asla yalnız olmayacaksınız; her adımda yanınızda olacak güçlü bir akademik kadro ve köklü bir fakülteye sahipsiniz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin 2009 yılında adanın ilk veteriner hekimliği fakültesi olarak kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Umut Aksoy, “Fakültemiz; çağdaş eğitim anlayışı, alanında uzman ve uluslararası saygınlığa sahip akademik kadrosuyla sizleri en iyi şekilde yetiştirmeye devam edecektir. Çünkü sizlerin başarısı, bizlerin de başarısıdır. Beyaz önlükleriniz, bilimin ışığıyla, vicdanın rehberliğiyle ve emeğinizin gururuyla hep ışık saçsın” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz: “Başarılarınızın ülkenize ve dünyaya umut kaynağı olacağına inanıyorum.”

Veteriner hekimliğinin yalnızca hayvan sağlığını korumakla kalmayıp, insan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliği gibi alanların merkezinde yer aldığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, ‘Tek Sağlık’ anlayışının insan, hayvan ve çevre sağlığını birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını gösterdiğini söyledi. Öğrencilerden, bu bütüncül bakış açısıyla hastalıkları tedavi eden değil, sağlığı koruyan ve sürdürülebilirliği savunan bireyler olmalarını beklediklerini ifade etti.

Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, bilimsel ilerlemeler ve dijital dönüşümün veteriner hekimliğine yeni ufuklar açtığını belirterek, “Geleceğin veteriner hekimleri olarak sizlerden beklentimiz; bu teknolojileri yalnızca kullanabilen değil, aynı zamanda etik, bilimsel ve insani değerlere bağlı kalarak yönlendirebilen bireyler olmanızdır. Unutmayınız ki, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, hekimliği ‘hekimlik’ yapan şey, insanlığın ve merhametin rehberliğidir” dedi.

Konuşmasında Prof. Dr. Mehtapgül Altaş Atığ’ı da anan Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz “Hocamız, beyaz önlüğü yalnızca bir meslek sembolü olarak değil, bir sorumluluk, bir özveri ve bir yaşam biçimi olarak taşımış; bu değerleri öğrencilerine aktararak bizlere örnek olmuştur. Anısı fakültemizde daima yaşatılacaktır” dedi. Ardından öğrencilere seslenen Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, “Bugün beyaz önlüklerinizi giyerken sadece bir başlangıca değil, aynı zamanda önemli bir sözleşmeye imza atıyorsunuz. Bilimin ışığından ayrılmayacağınıza, her canlıya saygı göstereceğinize ve meslek onurunuzu koruyacağınıza dair verdiğiniz bu söz, gelecekteki yolculuğunuzun temeli olacaktır. Başarılarınızın ülkenize ve dünyaya umut kaynağı olacağına inanıyorum” dedi.

Sedef Yılmaz: “Mehtap Hocanın sevgisi, hep kalplerimizde yaşayacak.”

Konuşmasına Prof. Dr. Mehtapgül Altaş Atığ’la nasıl tanıştığını anlatarak başlayan Sedef Yılmaz, “Daha okula yeni geldiği dönemlerde bile içtenliğiyle, samimiyetiyle hepimize güven vermişti” dedi. Sedef Yılmaz, Prof. Dr. Atığ’ın Kıbrıs’a gelişinin annesinin dileği olduğunu paylaştığında çok etkilendiğini belirterek, “Böylesine özel bir duyguyu benimle paylaşması beni derinden etkilemişti. O an, Mehtap hocanın ne kadar güçlü ve sevgi dolu bir insan olduğunu anlamıştım” ifadelerini kullandı.

Sedef Yılmaz, hocasının öğrencilerine yaklaşımındaki sevgi ve anlayışın unutulmaz olduğunu vurgulayarak, “Ne zaman bir sıkıntım olsa, Mehtap hoca yüzümden anlar, gelir halimi sorardı. Sanki kendi yaşamışçasına sevinir ya da üzülürdü. Bu yüzden yokluğunu bugün hepimiz çok derinden hissediyoruz. Mehtap hocanın ışığı ve sevgisi, hep kalplerimizde yaşayacak” dedi.