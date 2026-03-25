Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerin sektördeki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefleyen önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan DESAM Araştırma Enstitüsü ile Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliğinde “ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” eğitim programı düzenlendi. İki gün süren eğitimler, gıda güvenliği alanında farkındalık oluşturmayı ve sektörel bilgi birikimini artırmayı hedefledi.

Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilen programın ilk gününde, GLADER Gıda Bilimleri Enstitüsü Başkanı Vet. Hekim Tolga Yaroğlu tarafından kapsamlı bir eğitim verildi. Vet. Hekim Tolga Yaroğlu, ISO 22000:2018 standardının temel prensiplerini, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanmasını ve sektördeki güncel yaklaşımları katılımcılarla paylaştı. Eğitimde ayrıca Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri ve uygulamaya dönük örnekler üzerinden gıda güvenliği süreçleri de detaylı şekilde ele alındı.

Akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği program, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama becerileri de kazandırdı. Gıda sektöründe kalite ve güvenlik standartlarının önemine dikkat çekilen eğitimler, katılımcıların kendi kurumlarında daha etkin ve sürdürülebilir gıda güvenliği sistemleri kurmalarına katkı sağlamayı amaçladı.

Gıda zincirinde güçlü halkalar için...

Etkinlikte sunum yapan Veteriner Hekim Tolga Yaroğlu ise gıda sektörünün geniş ve çok disiplinli yapısına dikkat çekti. Gıda üretiminin “tarladan sofraya” uzanan bütüncül bir süreç olduğunu vurgulayan Yaroğlu, “Bu alan; üretimden denetime, lojistikten tüketime kadar pek çok meslek grubunun birbiriyle iç içe çalıştığı geniş bir ekosistemdir” dedi. Veteriner hekimlerin özellikle hayvansal gıdaların güvenliği, hijyen ve hijyenik tasarım süreçlerinde kritik rol üstlendiğini belirten Yaroğlu, üretimin bir zincir olduğunu hatırlatarak “Gıda zincirinin tüm halkaları güçlü olmalı. Güvenli gıda üretimi için tehlikeleri doğru tanımak ve sürecin her aşamasını kontrol altında tutmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Program, katılımcıların teorik ve uygulamaya dönük bilgi edinmelerine katkı sağladı.

Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz: “Sürecin her aşamasını bilimsel temelde yönetebilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştiriyoruz!”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, gıda güvenliği alanında düzenlenen eğitim programlarının öğrencilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Darbaz, gıda üretiminin yalnızca bir süreç değil, çok disiplinli bir sorumluluk alanı olduğunu belirtti. Öğrencilerin bu tür eğitimlerle akademik bilgi birikimlerini geliştirerek sahada karşılaşacakları süreçlere yönelik yetkinlik de kazandığını dile getiren Prof. Dr. Darbaz, “Gıda güvenliği, insan sağlığını doğrudan etkileyen en temel unsurlardan biridir. Bu nedenle geleceğin veteriner hekimlerinin ve gıda profesyonellerinin sürecin her aşamasını bilimsel temelde yönetebilecek donanıma sahip olması gerekir” dedi. Prof. Dr. Darbaz ayrıca, üniversite olarak sektörel iş birliklerini güçlendirmeye ve öğrencileri uluslararası standartlara uygun şekilde yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.