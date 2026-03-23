Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kariyer etkinliklerine yeni bir yaklaşım kazandırarak bu alandaki faaliyetlerini yalnızca iş ve staj olanaklarının ötesine taşıyor. Üniversite, kariyer platformlarını daha derinlikli ve düşünsel bir zemine oturtma hedefi doğrultusunda “Kariyer Konuşmaları” başlığı altında yeni bir etkinlik serisi başlatıyor.

25 Mart 2026 Çarşamba günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 11:00’de açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan söz konusu etkinlik “Yapay Zekânın Meslekler Üzerine Etkisi” teması ile gerçekleştirilecek. Etkinlikte, yapay zekânın meslekleri nasıl dönüştürdüğü, iş yapma biçimlerini nasıl yeniden şekillendirdiği ve bireylerin bu dönüşüm karşısında nasıl konumlanması gerektiği çok boyutlu bir şekilde ele alınacak.

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte alanlarında uzman üç isim öğrencilerle bir araya gelecek. İlk oturumda, kariyer danışmanı Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, “Yapay Zeka ile Kariyer Fırsatları Yaratmak” başlığıyla yapay zekânın sunduğu yeni olanakları ele alacak.

İkinci oturumda ise DAÜ mezunu eğitmen ve danışman Onur Önel, “Yapay Zeka Çağında Kariyer: Zeki Olmak Artık Yeterli mi?” başlıklı konuşmasıyla değişen yetkinlik anlayışını tartışmaya açacak. Onur Önel’in ardından ise yönetim ve teknoloji stratejisti Cem Tokbay, “Yapay Zeka Çağında Öne Çıkmanın Gerçek Kuralları” başlığıyla bireylerin bu yeni düzende nasıl fark yaratabileceğine odaklanacak.

DAÜ, gerçekleştirilecek olan etkinlik ile yalnızca mesleklerin geleceğini konuşmayı değil, aynı zamanda üniversite ortamında düşünsel üretimi teşvik eden, sorgulayan ve tartışan bir akademik iklim oluşturmayı hedefliyor. DAÜ, bu yeni formatla birlikte kariyer kavramını yalnızca “iş bulma” ekseninden çıkararak; eleştirel düşünme, dönüşümü anlama ve geleceği birlikte tartışma eksenine taşımayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, üniversitenin son dönemde benimsediği “Düşünen, Sorgulayan ve Geleceği Anlamlandıran Bireyler Yetiştirme Vizyonu”nun önemli bir yansıması olarak öne çıkıyor.