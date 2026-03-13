Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi, akademi ile turizm ve gastronomi sektörünü buluşturan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Türkiye’nin tanınmış şeflerinden, yaklaşık 8 yıldır KKTC’de yaşayan Mutfak Şefi Veli Bayraktar öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sektörün deneyimli mutfak şefini buluşturan etkinlik, öğrencilerin mesleki vizyonlarını geliştirmelerine katkı sunarken kariyer yolculuklarına da ilham verdi. Yerel mutfak değerlerinin uluslararası mutfak anlayışıyla buluşturulduğu etkinlikte, katılımcılara sürdürülebilir gastronomi ve yerel ürünlerin küresel mutfaklarda yaratacağı fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Gastronomi: Yerel Ürünlerle Küresel Lezzetler Yaratmak” başlıklı etkinlik, Turizm Fakültesi Yeşil Salon’da gerçekleştirildi. Gastronomi alanında sektörel deneyime sahip isimlerden biri olan Karmatechnic F&B Yatırım Projeleri Yönetici Ortağı Mutfak Şefi Veli Bayraktar’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, açılış konuşmasını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli yaptı. Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte; Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri de yer aldı.

Meslek hayatı boyunca Türk ve yabancı birçok şefle çalışma fırsatı bulan Şef Veli Bayraktar, etkinlikte gastronomi alanındaki deneyimlerini ve sürdürülebilir mutfak anlayışına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Büyük otellerde şef olarak görev yapan, uluslararası organizasyonlarda mutfak yöneticiliği yapan ve uluslararası otellere danışmanlık veren Bayraktar, hazırladığı farklı menülerle Kıbrıs mutfağının kültürel zenginliğini ve yerel lezzetlerini her fırsatta öne çıkarmasıyla tanınıyor.

Yerel Ürünler Küresel Mutfaklarda Değer Kazanıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, etkinliğin açılış konuşmasında gastronominin yalnızca yemek üretimiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Gastronominin aynı zamanda kültürü korumak, yerel üreticiyi desteklemek ve doğal kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmak anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Bahçelerli, bu yaklaşımın gelecek nesillere daha bilinçli bir mutfak anlayışı bırakma sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti. Sürdürülebilir gastronominin akademik dünyada ve sektör içinde giderek daha fazla önem kazandığını dile getiren Prof. Dr. Bahçelerli, etkinliğin konuğu Şef Veli Bayraktar’ın deneyimleriyle yerel ürünlerin küresel mutfaklarda nasıl değer yaratabileceğine dair önemli bilgi ve deneyimlerin ele alındığını ifade etti.

Kıbrıs mutfağı görünür kılınmalı!

Etkinlikte konuşan Mutfak Şefi Veli Bayraktar ise sunumunda Kıbrıs mutfağının tarihsel kökenleri, kültürel çeşitliliği ve yerel ürünlerin modern gastronomide nasıl değerlendirilebileceği üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı. Kıbrıs’ın yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bayraktar, bu kültürel birikimin mutfak kültürüne de doğrudan yansıdığını belirterek, “Kıbrıs, Akdeniz’in kalbinde farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin bir gastronomi kültürüne sahiptir” dedi. Sunumunda hellim, çakıstes, zeytin, molehiya ve kleftiko gibi geleneksel lezzetlerin yalnızca bir topluma ait olmadığını vurgulayan Bayraktar, “Ülkelerin sınırları vardır ama kültürlerin ve lezzetlerin sınırları yoktur” ifadesiyle mutfak kültürünün ortak bir miras olduğuna dikkat çekti.

Yerel ürünlerin korunmasının ve modern mutfak teknikleriyle yeniden yorumlanmasının önemine de değinen Bayraktar, geleneksel tariflerin günümüz gastronomi anlayışıyla buluşturulmasının hem kültürel mirasın yaşatılması hem de turizm açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Özellikle Kıbrıs’a özgü bazı lezzetlerin restoran menülerinde yeterince yer bulamadığını belirten Bayraktar, “Gerçek Kıbrıs mutfağının bazı özgün tatlarını restoranlarda görmek ne yazık ki çok mümkün değil” diyerek bu mirasın daha fazla görünür kılınması gerektiğini söyledi. Sunumunda ayrıca yerel ürünlerin yaratıcı yorumlarla uluslararası mutfak anlayışıyla buluşturulabileceğini örneklerle de anlatan Bayraktar, sürdürülebilir gastronomi yaklaşımıyla hem geleneksel tatların korunabileceğini hem de yeni lezzet deneyimleri oluşturulabileceğini vurguladı. Bayraktar, yerel ürünlerin doğru şekilde değerlendirildiğinde gastronomi turizmine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.