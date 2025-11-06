Üniversiteler, bilgi üreten kurumlar olmanın ötesine geçerek, araştırma, proje geliştirme, patent üretimi ve yenilikçi ürün tasarımıyla ekonomik ve toplumsal dönüşümün öncü aktörlerinden biri haline geldi. Yakın Doğu Üniversitesi de araştırma merkezleri, güçlü laboratuvar altyapısı, Teknoloji Transfer Ofisi ve uluslararası iş birlikleriyle oluşturduğu araştırmaya dayalı ekosistem sayesinde fikirleri projelere, projeleri ise topluma katkı sağlayan somut ürünlere dönüştüren bir yapıya sahip. Bu ekosistemin en önemli gerekliliklerinden biri de fikri mülkiyet haklarının etkili bir şekilde korunması. Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikir sahiplerini ve girişimcileri bilinçlendirmek amacıyla “Fikri Mülkiyet Farkındalık Toplantısı” düzenledi.

NERİTA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören ve Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Şefik Emre Coşkun’un konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik; fikri mülkiyetin iş dünyasında ve akademide oynadığı kritik bir rolün üzerinde duruldu.

Toplantıda ilk sözü alan Prof. Dr. Murat Özgören, bir fikrin doğuşundan ürüne dönüşümüne kadar geçen sürece değinirken, fikirlerin kayıt altına alınmasının, bilimsel araştırmalarda düzenli çalışmanın ve fikri mülkiyet yönetiminin yenilikleri ekonomik ve toplumsal değere dönüştürmedeki önemini vurguladı. Diğer bir konuşmacı olan TTO Koordinatörü Şefik Emre Coşkun ise bir fikrin “buluşa” dönüşme sürecini açıklayarak, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik gibi patentlenebilirliğin ana kriterlerini örneklerle açıkladı. Her iki sunumda da bu sürecin girişimciler ve akademisyenler için önemi vurgulandı.

Prof. Dr. Murat Özgören: “İyi bir gözlem yaratıcı sürecin anahtarı.”

Akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının ilk sunumunu NERİTA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören gerçekleştirdi. Prof. Dr. Murat Özgören, sunumuna başlamadan önce fikirlerin birer katma değere dönüşmesi açısından “fikri mülkiyet” konusunun farklı boyutlarının ilerleyen toplantılarda da ele alınacağını belirtti. Prof. Dr. Özgören, “Fikirden Varlıklara: Süreçler ve Kavramlar” başlıklı sunumunda, bir fikrin dürtü veya ihtiyaçtan doğduğunu ve iyi bir gözlemin yaratıcı sürecin anahtarı olduğunu vurguladı. Fikirlerin bilimsel ve yasal biçimde kayda geçirilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Özgören, araştırma defterlerinin bilimin temeli olduğunu belirtti. Teknoloji transfer ofislerinin de bu süreçte fikirden ürüne giden yolculuğun yapı taşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özgören, yeniliklerin topluma fayda sağlayacak somut çıktılara dönüşmesi için sistematik bir yaklaşım gerektiğini söyledi.

Şefik Emre Coşkun: “Her fikrin arkasındaki emeğin korunması, akademik başarı ile ekonomik ve toplumsal değeri de güçlendirir.”

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Şefik Emre Coşkun, “Fikri Mülkiyet Türleri ve TTO Destekleri” konusunu ele aldı. Coşkun, fikirlerin “patent, marka, tasarım ve telif hakları” gibi yasal koruma mekanizmalarıyla güvence altına alınmasının önemini vurguladı. Ayrıca, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan patentlenebilirlik kriterleri olan “yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik” kavramlarını örneklerle açıklayan Coşkun, fikirlerin ticarileşme yolculuğunda nasıl değer kazandığını belirtti. Coşkun, “Her fikrin arkasındaki emeğin korunması, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal değeri de güçlendirir” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin bu süreçte danışmanlık, eğitim ve lisanslama desteği sağladıklarını söyledi.