Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerinin uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doruk Kırıtoğlu, Dünya Su Günü kapsamında Balıkesir’de düzenlenen “Gönen’den Marmara’ya Suya Bakan Göz” sergisinde önemli bir başarıya imza attı.

Suyun hayati önemine ve ekosistemin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergide; Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Mısır, Fransa, Macaristan, Endonezya, İran, İtalya, Meksika, Pakistan, Filistin, Polonya, Romanya, Suriye, Somali, İsviçre, Tayvan, Türkiye, ABD, KKTC, Hindistan, Tayland’dan 300’den fazla eser katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil eden Kırıtoğlu’nun afişi, uluslararası jürinin değerlendirmesinden geçerek seçkin eserler arasında yer aldı.

Sergi, Gönen Çayı’nın ekosistemi ve suyun değeri üzerine odaklanan eserleriyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Açılış töreni, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Ek Hizmet Binası’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen MYO Müdürü Doç. Dr. Adem Korkmaz ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Akademik bilgi tasarıma dönüştü...

Doruk Kırıtoğlu, başarıya ulaşan afişini, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fuat Boğaç Evren’in sorumluluğundaki “GİT286 Görsel Tasarım II” dersi kapsamında hazırladı. Teorik eğitimin pratiğe ve uluslararası bir platforma taşındığı bu süreçte Kırıtoğlu; yaratıcılık, özgünlük ve görsel etki kriterlerinde tam not alarak suyun korunması ve gelecek nesillere aktarılması mesajını sanatsal bir dille yansıttı.

Prof. Dr. Fevzi Kasap: “Genç tasarımcılarımızın dünyaya açılmasını ve kendi seslerini güçlü bir şekilde duyurmasını desteklemeye devam edeceğiz.”

“Öğrencilerimizin bu tür prestijli etkinliklerde öne çıkması, sadece bireysel bir başarı değil; aynı zamanda fakültemizin eğitim yaklaşımının ve genç tasarımcılarımızı dünya standartlarında yetiştirme vizyonunun bir kanıtıdır” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, öğrencilerin uluslararası platformlarda gösterdikleri başarıların fakülte için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Kırıtoğlu’nun Dünya Su Günü kapsamında sergilenen afişini değerlendiren Prof. Dr. Kasap, “Doruk’un çalışması, yaratıcılığı, estetik dili ve toplumsal farkındalık mesajını bir araya getirerek suyun korunması konusunu etkili bir şekilde görselleştiriyor” dedi.

Bu tür uluslararası etkinliklerin öğrencilerin akademik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri için benzersiz fırsatlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Kasap, “Bizim için en önemli olan, öğrencilerimizin öğrendikleri teoriyi gerçek yaşamda uygulayabilmesi ve kendi vizyonlarını özgün biçimde ortaya koyabilmesidir. Elde edilen bu başarılar, sadece bireysel bir ödül değil; öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk bilinci ve yaratıcılıklarını uluslararası platformlarda sergileme yeteneklerinin de bir kanıtıdır. Bizler genç tasarımcılarımızın dünyaya açılmasını ve kendi seslerini güçlü bir şekilde duyurmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.