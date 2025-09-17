Gazimağusa, İskele ve çevre bölgelerine hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin başhekimliğine Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder atandı. Hastanenin kuruluşundan itibaren başhekimlik görevini yürüten Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise kalp ve damar cerrahisi alanında hasta kabul etmeye devam edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi; anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren en donanımlı sağlık üssü olma özelliğini sürdürüyor. Yüksek standartlı hizmet anlayışıyla donatılmış tam teşekküllü yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri ve acil servisiyle hastane, bölge halkına güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarken, ülkenin sağlık turizmine de katkı sağlıyor.

Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder

Bayrak Devri Yapıldı

Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder, uzun yıllara dayanan akademik ve mesleki birikimiyle dikkat çekiyor. 1989’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Bahçeciler Önder, mesleğe ilk adımı İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesi’nde attı. 1995-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı’nda Allerji ve İmmünoloji ihtisasını tamamladı. 2010’a kadar bu üniversitede görev alan Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder, 2001 yılında doçent, 2007’de ise profesör unvanını aldı. 2010 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bahçeciler Önder, pediatri ve immünoloji alanındaki birikimini klinik ve akademik çalışmalarıyla Kıbrıs’a taşıdı.

Başhekimlik bayrağını devreden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise özellikle mitral kapak tedavileri ve küçük kesiden kalp ameliyatlarındaki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Prof. Dr. Korkmaz, sahip olduğu uzmanlığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde hastalarına sunmaya devam edecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Emeklerinden dolayı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’a teşekkür ediyor, yeni görevinde Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder’e başarılar diliyorum.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin kısa sürede bölgenin en önemli sağlık merkezi haline geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Günsel, “Hastanemiz, modern tıbbi altyapısı, tam donanımlı yoğun bakım üniteleri, ileri teknolojiye sahip görüntüleme cihazları, ameliyathaneleri ve deneyimli sağlık kadrosu ile sadece Gazimağusa ve İskele bölgesine değil, tüm ülkeye güven veren bir sağlık üssü konumunda. Açıldığı günden bu yana birçok kritik müdahale ve hayat kurtaran operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Bu da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin bölge halkına verdiği güvenin en somut göstergesidir” dedi.

Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder’e başarılar dileyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Değerli hocamız Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder’in 36 yıla dayanan mesleki birikimi ve 15 yılı aşkın süredir Yakın Doğu Ailesi’nde sürdürdüğü özverili çalışmalarıyla hastanemize çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle emeklerinden dolayı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’a teşekkür ediyor, yeni görevinde Prof. Dr. Bahçeciler Önder’e başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Özlem Görgülü: “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin tecrübesini ve yetkinliğini Gazimağusa ve İskele bölgelerine taşımaya devam ediyor.”

Gerçekleşen bayrak değişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Genel Müdürü Özlem Görgülü ise Yeniboğaziçi’nde 2021 yılında, tam teşekkülü altyapısı ile hizmet vermeye başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin tecrübesini ve yetkinliğini Gazimağusa ve İskele bölgelerine taşıdığını söyledi. Görgülü, “Başhekimlik görevini üstlenen Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder’in tecrübesi ve akademik birikimiyle hastanemize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Görevini devreden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’a da teşekkür eden Özlem Görgülü, “Kıymetli hocamızın kalp damar cerrahisi alanındaki uzmanlığıyla hasta kabul etmeye devam edecek olmasından da büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.