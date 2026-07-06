Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan ve dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelenekselleştirdiği “Bilim Ödülleri”, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Bilim insanlarını, araştırmacıları ve akademi dünyasının paydaşlarını bir araya getirecek törende, bu yıl yenilenen metodoloji doğrultusunda bilimsel başarılar sekiz ana kategoride ödüllendirilecek. “Nitelikli Yayın Ödülü”, “Erken Kariyer Başarı Ödülü”, “Üretkenlik Başarı Ödülü”, “Atıf Başarı Ödülü”, “Doktora Tez Danışmanı Başarı Ödülü”, “Disiplinlerarası Yayın Ödülleri”, “Sürdürülebilirlik Ödülleri” ve “Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü” olmak üzere genişletilen kategorilerle, akademik üretimin farklı boyutları görünür kılınacak. Böylece bilimsel yayın ve araştırma performansı ile birlikte disiplinlerarası iş birlikleri, eğitimde kalite, doktora danışmanlığı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan çalışmalar da ödüllendirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretime verdiği önemin simgesi haline gelen ödül töreni, bilimsel başarıların kutlandığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Program, saat 19.00'da Kıbrıs Araba Müzesi'nde düzenlenecek resepsiyonla devam edecek.

Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın Yeni Sahibi Belli Olacak!

Törende ayrıca, yaşam boyunca yalnızca bir kez hak kazanılabilen ve bilime üstün katkılar sunan isimleri onurlandıran “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası” da bu yıl beşinci kez sahibini bulacak. Yaşam boyunca yalnızca bir kez kazanılabilen bu prestijli ödül, bilimsel çalışmalarıyla uluslararası ölçekte iz bırakan, insanlığın ortak bilgi birikimine kalıcı katkılar sunan ve bilim dünyasında ilham kaynağı olan bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla veriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in adını taşıyan bu ödüle hak kazanan isimler, aynı zamanda Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın danışmanlar kurulunun da doğal üyesi olarak görev alıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Araştırmayı, yenilikçiliği ve toplumsal faydayı merkeze alan üniversite anlayışımız doğrultusunda; üreten, sorgulayan ve ilham veren bilim insanlarımızı, gelenekselleştirdiğimiz Bilim Ödülleri ile onurlandırmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Bilimin yalnızca bilgi üretmekten ibaret olmadığını; aynı zamanda toplumsal gelişimi hızlandıran, yenilikçi çözümler üreten ve geleceği şekillendiren en önemli anahtar olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nde araştırmalarıyla fark yaratan, yeni bilgi üreten ve bilimin gelişimine katkı sağlayan akademisyenlerimizin emeklerini onurlandırıyoruz. Yaşam boyu yalnızca bir kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile de bilime evrensel ölçekte katkı sunan seçkin bilim insanlarını ödüllendirmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugün ulaştığı uluslararası konumun, oluşturduğu sürdürülebilir bilimsel üretim ortamının sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan, aynı zamanda dünyanın en etkili 39'uncu üniversitesi olmayı başaran Yakın Doğu Üniversitesi, bu başarısını güçlü araştırma altyapısına, nitelikli bilimsel üretimine ve akademisyenlerinin özverili çalışmalarına borçlu. Araştırmayı, yenilikçiliği ve toplumsal faydayı merkeze alan üniversite anlayışımız doğrultusunda; üreten, sorgulayan ve ilham veren bilim insanlarımızı, gelenekselleştirdiğimiz Bilim Ödülleri ile onurlandırmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, başarılı akademisyenleri onurlandırırken; genç araştırmacıları cesaretlendiren, disiplinlerarası çalışmaları teşvik eden ve bilimsel mükemmeliyeti kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getiren önemli bir mekanizmadır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise güncellenen metodoloji ile Bilim Ödülleri’nin akademik performansı çok daha bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdiğini belirterek, “Bilimsel başarı yalnızca yayın sayısıyla ölçülmüyor. Araştırmaların, alınan atıflar, disiplinlerarası iş birlikleri, nitelikli doktora eğitimi, eğitimde mükemmeliyet anlayışı ve sürdürülebilirlik de büyük önem taşıyor. Bu anlayışla yenilediğimiz ödül sistemimiz, üniversitemizde oluşan güçlü araştırma kültürünü daha da ileriye taşıyacak önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma odaklı vizyonunu her geçen yıl daha da güçlendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, başarılı akademisyenleri onurlandırırken; genç araştırmacıları cesaretlendiren, disiplinlerarası çalışmaları teşvik eden ve bilimsel mükemmeliyeti kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getiren önemli bir mekanizmadır” ifadelerini kullandı.