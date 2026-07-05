Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Taylor’s Üniversitesi arasında yürütülen akademik iş birliği, karşılıklı gerçekleştirilen misafir öğretim etkinlikleri ile daha da ileriye taşındı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği kapsamında öğrenciler ve akademisyenler, uluslararası öğrenme ortamında bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Taylor’s Üniversitesi Biyobilimler Okulu öğretim elemanlarından Dr. Chan Kai Sze tarafından çevrim içi olarak “Sports Nutrition Education: Fuelling Performance and Behaviour Change” başlıklı ders verildi. Söz konusu derste, sporcu performansının desteklenmesi ve davranış değişikliğinin sağlanmasında kanıta dayalı beslenme eğitiminin önemi ele alındı.

Öte yandan, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceren Gezer ise “From Knowledge to Behavior: Rethinking Nutrition Education” başlıklı sunumuyla, beslenme bilgisinin sürdürülebilir sağlık davranışlarına dönüştürülmesinde yenilikçi eğitim yaklaşımlarını paylaştı.

Söz konusu etkinlikler, her iki üniversiteden öğrencilerin farklı kültürel ve akademik bakış açılarıyla bir araya gelmesine olanak sağlayarak, beslenme ve sağlık bilimleri alanlarında uluslararası akademik etkileşimi ve bilgi paylaşımını güçlendirdi.

DAÜ ile Taylor’s Üniversitesi arasındaki iş birliğinin ileriki dönemde daha da geliştirilmesi hedeflenirken, gelecek akademik yıl için ortak bir “Global Classroom” uygulamasına yönelik planlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.