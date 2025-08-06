Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tüm halka hizmet veren Yakın Doğu Spor Kulesi, düzenlediği etkinliklerle sporun dinamizmini açık havaya taşıyor. Yakın Doğu Spor Kulesi önünde gerçekleştirilen açık hava spinning etkinliğinde 50’ye yakın katılımcı müzik eşliğinde pedal çevirerek unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinliğe eğitmen Iraz Bahşi liderlik ederken, katılımcılar hem fiziksel sınırlarını zorladı hem de grup motivasyonu ile yüksek tempolu bir antrenman deneyimi yaşadı.

Kardiyovasküler dayanıklılığı artıran, kasları güçlendiren ve yüksek kalori yakımı sağlayan spinning, son yıllarda en popüler grup egzersizleri arasında yer alıyor. Müzik ritmiyle uyum içinde yapılan bu antrenmanlar, katılımcılara eğlenceli ve etkili bir spor imkânı sunarken, aynı zamanda sosyal bir etkileşim alanı da yaratıyor. Yakın Doğu Spor Kulesi’nde düzenli olarak gerçekleştirilen spinning dersleri, her seviyeden katılımcıya açık olarak sunuluyor.

Son teknoloji donanımı ile hijyenik ortamda spor keyfi!

9 kata yayılan 6 bin metrekarelik kapalı alanda, son teknoloji ile donatılmış ekipmanları ile dikkat çeken Yakın Doğu Spor Kulesi’nde diyetisyen denetiminde vücut analizi, Bodyshape, kriyoterapi sauna ve Vacu Activ Bodyshape gibi yeni nesil spor teknolojilerle desteklenen antrenmanlar, bireylerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Kapsamlı ölçüm ve değerlendirme sistemleriyle kişiye özel spor programları da oluşturuluyor.

Yakın Doğu Spor Kulesi’nde ayrıca fitness, kardiyo, step, aerobic, plates, yoga, Brazilian Jiu Jitsu, gibi birçok branşta hem bireysel hem de grup dersleri veriliyor. Çocuklar ve yetişkinlere özel dans dersleriyle fiziksel gelişim ve koordinasyon becerileri de destekleniyor. Tüm bu olanaklar, kadınlar ve çocuklar için ayrılmış özel alanlarda hijyenik ortamlarda sunuluyor.

Yakın Doğu Spor Kulesi’nde sadece spor hizmeti değil, sağlıklı yaşamın tüm bileşenleri bir araya getiriliyor. Sporcu beslenmesi için özel ürünler ve profesyonel diyetisyen desteği ile üyelerin sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaları destekleniyor. Öte yandan, özel gereksinimli bireyler için erişilebilir ortamlar ve kişiye özel antrenman planlarıyla herkesin spor yapabilmesi sağlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ise, sağlık raporu almaları halinde Spor Kulesi’nin tüm olanaklarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Halka açık yapısı, alanında uzman eğitmen kadrosu ve teknolojik altyapısı ile Yakın Doğu Spor Kulesi, sadece bir spor merkezi değil; sağlıklı ve aktif yaşamın adresi olarak dikkat çekiyor.