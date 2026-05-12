KKTC’de gayrimenkul sektörü temsilcileri “battık, bittik” diyor ama, tapu daireleri aylardır hafta sonları dahil fazla mesaide!

Ancak yerli halkın kendi topraklarında neredeyse “misafir” konumuna düşmesi, adanın her iki yarısında da toplumsal bir patlamanın habercisi olarak yorumlanıyor.

Kıbrıs’ın her iki yakasında da son yılların en sıcak gündem maddesi haline gelen gayrimenkul satışları, adanın demografik ve ekonomik hızla çehresini kökten değiştiriyor. Hem Kuzey Kıbrıs hem de Güney Kıbrıs’ın kamuoyunda yer alan analizler, yerli halkın barınma krizini ve yabancı sermayenin “toprak fethini” masaya yatırıyor. Kuzey’de fırlayan konut fiyatları yerli halkı nerdeyse evsiz bırakırken, Güney’de Limasol ve Baf gibi bölgeler ‘milyonerleri’ cezbediyor. Türkiye, Rusya, İsrail ve Ukrayna sermayesi Kıbrıs’ın haritasını yeniden çiziyor.

TAPU AYLARDIR FAZLA MESAİDE

KKTC gayrimenkul sektörü, Annan Planı’yla başlayan inşaat patlamasından bu yana en tartışmalı dönemini yaşıyor. İskele ve Esentepe gibi bölgeler “Yeni Dubai” olarak adlandırılsa da bu büyümenin bedelini yerli halk ödüyor. Ülkedeki inşaat sektörü temsilcileri Güney yönetiminin yaptığı tutuklamalar ve bazı yasal düzenlemeler yanında, bölgedeki sıcak savaşın da etkisiyle “battık, bittik çığlıkları” atmasına rağmen, tapu dairelerinin aylardır hafta sonları dahi fazla mesai yaparak “satışları yetiştirmeye çalıştığı” biliniyor. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan daha geniş haklar ve bu ülkeden alıcıların sektörü domine etmesinden çok Rus, Ukrayna ve İsrail kökenlilere satışların sorgulandığı dikkati çekiyor.

GÜNEY’DE SERT TARIŞMALAR

Kuzey’deki yatırımcı, emlakçı ve alıcıları avlamaya çalışan Güney Kıbrıs’ta da yabancılara yapılan satışlar üzerindeki tartışmalar büyüyor. Haravgi gazetesi, Limasol’un Trozena köyündeki geniş arazilerin İsrailli şirketlere satışını “Kıbrıs toprağının haraç mezat satılması” olarak yorumladı. NATURA 2000 bölgelerine kadar uzanan satışların, yabancı milyonerlere verilen ayrıcalıkların sonucu olduğu vurgulandı. Simerini gazetesi ise 2025’te Güney’de yapılan 18 bin 114 satış sözleşmesinin 7 bin 255’inin yabancılarla yapıldığını yazdı. Buna göre satışların %40.1’i yabancılara giderken, Baf’ta bu oran %66’ya, Larnaka’da ise %45’e ulaştı. Basının dile getirdiği ortak kaygı ise aynı: “Ada’da toprak el değiştiriyor, yerli halk ise giderek dışarıda kalıyor.”