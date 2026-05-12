KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan İsrael Bilambu Basubi ile Andy Mwamba Tshılumbayı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmutcan Göçmen olguları aktardı.

Polis, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde, Lefkoşa’da Surlariçi Sht. Erol Hasan Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İçişleri Bakanlığına bağlı Göç dairesi tarafından yapılan kontrollerde İsrael Bilambu Basubi’nin 30. Eylül 2025 tarihinden itibaren 159 gün, Andy Mwamba Tshılumbayı’nin 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren 159 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, İçişleri Bakanlığından ifade temin edilmesi gerektiğini, zanlılar adına ihraç yazısı yazılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Zanlıların avukatı da ihraç işlemi tamamlanmadan muhaceret affının çıkması halinde müvekkillerinin yararlanacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.