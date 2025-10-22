DAÜ’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ana sponsorluğunda, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak kongreye, Türkiye, Azerbaycan, Kosova, KKTC ve farklı ülkelerden 300’ü aşkın akademisyen ile araştırmacının yanı sıra 100’den fazla dinleyicinin katılması bekleniyor.

Açılışı cumartesi günü saat 09.30’da yapılacak kongrede, Uluslararası Simülasyon ve Oyun Derneği’nin (ISAGA) Onursal Üyesi David Crookall, Texas Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Liderliği ve Politikası Profesörü Khalid Arar ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Yıldırım, çağrılı konuşmacı olarak yer alacak.

Paneller, atölye çalışmaları ve bilimsel oturumlar düzenlenecek kongre kapsamında, 28 Ekim Salı günü, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı bir balo da düzenlenecek.



