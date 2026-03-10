"Denizel Koruma Alanları Yönetimi Çalıştayı" perşembe günü Lefkoşa’da yapılacak.

Etkinlik Concorde Tower Otel’de 8.30-15.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nden (SPOT Marine Life) yapılan açıklamaya göre, çalıştay deniz koruma alanlarının mevcut durumunu ilgili paydaşlarla değerlendirmek ve daha etkili bir yönetim için atılabilecek adımları belirlemek amacıyla düzenleniyor.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen “Balıkçıya Işık Ol” projesi kapsamında ve Endangered Landscapes & Seascapes Programı desteğiyle düzenlen etkinliğin programı şöyle:

“08.30 - 09.00 Kayıt ve kahve,

09.00 - 09.30 açılış konuşmaları

09.30 - 10.40 Deniz Koruma Alanı (DKA) yönetim ilkeleri ve örnekler:

BlueSeeds/Ağ Koordinatörü Margaux Janin - AB ülkelerinden iyi uygulama örnekleri üzerinden DKA yönetim ilkeleri, karşılaşılan zorluklar, paydaşların rolleri, sürdürülebilir finansman çözümleri,

WWF Türkiye/Deniz Biyoçeşitliliği ve Orman Programları Kıdemli Müdürü Ayşe Oruç-Türkiye’de DKA yönetim çerçevesi, başarılı uygulamalar ve çıkarılan dersler,

TC Sürdürülebilir Balıkçılık Kooperatifi/Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya- Genel görüş

10.40 - 11.10 Kahve arası ve tanışma

11.10 - 12.30 Mevcut DKA yönetim çerçevesi:

Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi Huriye Soyel Geceyatmaz - Kuzey Kıbrıs’taki Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB), yönetim planları, yasal çerçevedeki yerleri ve uygulamalar

Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü Uğur Sencer- Balıkçılığa kapalı alanlar ve avlanmaya yasak bölgeler, yönetim önlemleri, yasal çerçevedeki yerleri ve uygulamaları

Açık Oturum: Mevcut DKA yönetimi

12.30 - 13.30 Öğle yemeği

13.30 - 15.00 2030’a Doğru DKA Yönetiminde Öncelikler:

SPOT Marine Life Genel Müdürü Damla Beton- Mevcut DKA yönetim çerçevesinde karşılaşılan zorluklar, 2026–2028 dönemine yönelik mevcut projeler ve planlar

Panel Tartışması: DKA Yönetiminde Fırsatlar ve Zorluklar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Ali Çiçek, Panel moderatörü: Simge Oy, panelistler: denetim mercileri temsilcileri”