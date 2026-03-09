Yarışmada, dört farklı meslek lisesinden öğrencilerin oluşturduğu “Grup 14” birincilik elde etti. Arad Sabbagh, Arda Kurt, Berkay Yiğit Yücel ve Muhammet Boran Kaya’dan oluşan ekip 100 bin TL ödülün sahibi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meslek lisesi öğrencilerini “bilişim sistemleri tasarımı ve problem çözme süreçlerinde” bir araya getiren organizasyonu ziyaret ederek, öğrencilerden geliştirdikleri projeler hakkında bilgi aldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada yapay zeka ile birlikte günümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığına işaret etti.

Yapay zeka ve teknolojinin günümüzde eğitim ve üretim süreçlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, gençlerin bu alanlarda kendilerini geliştirmelerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Çavuşoğlu, bu tür çalışmaların tüm okullara ilham kaynağı olmasını temenni etti.

Çavuşoğlu, ayrıca yarışmanın birincisi olan “Grup 14”ü de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise, mesleki eğitimin gençlerin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Burada bulunmamızın en önemli nedeni gençlerin fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir ortam yaratmaktır.” diyen Hocanın, küçük fikirlerin büyük başarılara dönüşebileceğine inandıklarını kaydetti.

Mesleki teknik öğretimde temel hedefin gençlere güçlü bir gelecek sunmak, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu belirten Hocanın, “Bu tür etkinlikler öğrencilerin üretme cesaretini artıran önemli adımlar olarak görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi de, üniversite olarak teknolojiye ve bilimsel üretime büyük önem verildiğini belirtti.

Üniversitede yürütülen araştırmaların yanı sıra yapay zeka uygulamalarının da eğitimden idari süreçlere kadar birçok alanda kullanılmasının hedeflendiğini ifade eden Çelebi, “Hackathon yarışmaları, öğrencilerin farklı disiplinlerden ve farklı okullardan akranlarıyla bir araya gelerek ortak bir problem üzerinde çözüm üretmelerini sağlayan önemli platformlar olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Açıklamada, etkinliğin farklı meslek liselerinden öğrencilerin ekipler oluşturarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve şehir hizmetlerinin daha verimli yürütülmesini sağlayacak akıllı şehir sistemine yönelik çözüm tasarımları geliştirmelerini amaçladığı belirtildi.

Yarışma kapsamında oluşturulan ekiplerde öğrencilere “Analist, Sistem Tasarımcısı, Diyagram Sorumlusu ve Libero” rolleri dağıtıldı. Dört kişiden oluşan takımlar, farklı okullardan gelen öğrencilerden oluşturuldu.

Katılımcılar süreç boyunca; analitik düşünme, sistem yaklaşımı geliştirme ve takım çalışması gibi becerilerini uygulamalı bir ortamda geliştirme fırsatı buldu.

Ekipler, kendilerine verilen problem senaryosu doğrultusunda bilişim sistemine yönelik çözüm önerileri geliştirerek projelerini jüriye sundu.

Akademisyenlerden oluşan mentorlar süreç boyunca katılımcılara rehberlik ederken, projeler analiz derinliği, tasarım tutarlılığı, yaratıcılık ve sunum kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Etkinlik, ödül töreninin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.