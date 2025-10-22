KKTC’nin bağımsızlığının hiçbir siyasi hesapla tartışmaya açılamayacağını kaydeden Ömürlü, "Bizim davamız ilhak değil, bağımsızlık ve eşitlik davasıdır. KKTC’nin egemenliği, demokrasisi ve halk iradesi kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının 19 Ekim seçimlerinde yüksek katılımla sandığa giderek cumhurbaşkanını özgür iradesiyle seçtiği vurgusu yapan Ömürlü, seçim sonuçlarını “düşük katılım” ifadeleriyle değersizleştirme girişimlerinin halk iradesine tahammülsüzlük göstergesi olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkı ne vilayet yapılmayı, ne ilhak edilmeyi, ne de birilerine tabi kılınmayı kabul etmeyecek" ifadesini kullanan Ömürlü, “Bu ada uğruna can veren mücahitlerimizin, Mehmetçiklerimizin hatırasına ihanet edilmesine sessiz kalmamız mümkün değildir” şeklinde devam etti.

Ömürlü, "Kıbrıs Türkü’nün kaderi Ankara’daki bir kürsüde değil, Lefkoşa’daki sandıkta belirlenir. KKTC, Türkiye ile kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamaktan gurur duyar; ancak bu kardeşlik eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde var olur” ifadelerine de yer verdi.