AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması 10. yılında başarılı olanlara ödülleri düzenlenen törenle verilirken, 75 eserin yer aldığı sergi açılışı da yapıldı.

Beş kategoride 10 kişiye ödüllerinin verildiği ve fotoğraf sanatına onur veren 10 kişinin de onurlandırıldığı törenin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Saçaklı Ev’deki sergi, mesai saatlerinde 19 Aralık’a kadar gezilebilecek.

AKSA Enerji tarafından bu yıl onuncusu fotoğraf sanatçısı Altay Sayıl anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasında Girne’de Yaşam kategorisinde Sabiha Garabli ve Ayla Mertürk, Girne’nin Tarihsel Dokusu ve Anıtları kategorisinde Besime Tanul ve Pırlanta Konuksal

Doğa kategorisinde Öztürk Aker ve Şerif Özege, Serbest kategorisinde Şerif Özege

ve Tevfik Ulual, Spor kategorisinde ise Besime Tanul ve Kutlay Muazzez Halkseven başarı ödülüne layık görüldüler.

Bu yıl Altay Sayıl anısına düzenlenen 611 fotoğrafın yer aldığı yarışmada Hikmet Uluçam, Kadir Kaba ve Ediz Tuncel’den oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede belirlenen 75 fotoğraf da sergilemeye layık görüldü.

Mustafa Şah’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte onur ödülü alan fotoğraf sanatçılarının özgeçmişleri okunurken onur ödülü alanların aileleri duygu dolu anlar yaşadılar.

Yarışma koordinatörü Zekai Altan ve Seçici kurul adına Ediz Tuncel’in yaptıkları konuşmanın ardından Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk davetlilere hitap etti.

Fotoğrafçılık alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde yapılan organizasyonla önemli bir başarıya imza atıldığına dikkat çeken Şener Şentürk, 10 yıldır destek vermekten mutluluk duyduklarını yarışmaya katkı sağlayan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.

10 onur hizmet ödülü

AKSA FOTOFEST’ta bu yıldan itibaren hizmet onur ödülleri de verilmeye başlandı. 10. Yıl dolayısıyla fotoğraf sanatının gelişmesi ve fotoğrafçılığa uzun yıllar hizmet veren 10 kişiye onu hizmet ödülü verildi

Fotoğraf sanatıyla ilgili çalışmaları bulunan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla alınan karar uyarınca bu yıl yaşam boyu fotoğraf sanat onur hizmet ödülüne layık görünenler; Foto Deanna (Mustafa Salih Okay – Merhum), Foto Şık (Mehmet Rıfat Şık), Foto Atlas (Faik Hasan Atlas – Merhum), Foto Kervan (Zeki Mustafa Kervan), Foto Ümit (Ümit Ali Esinler – Merhum).

Fotoğraf Sanatçısı Onur Hizmet Ödülüne uygun görünenler ise, Kadir Kaba, Veysi Soyer, Hikmet Uluçam, Tevfik İleri, Ersin Taşer (sanatçı - Merhum)