Lefkoşa Burhan Tan Sokak’ta, 11 Aralık 1988’de, Kıbrıslı Rumlar tarafından açılan ateş sonucu, devriye görevindeyken şehit edilen Piyade Er Hasan Kara, düzenlenen törenle anıldı.

Şehit edilişinin 37’nci yıl dönümünde, Hasan Kara için ara bölgenin sınırındaki Burhan Tan Sokak'ta anma töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Er Hasan Kara’nın şehit edildiği yere çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Benan, anma töreninin, sadece bir hatırlama töreni değil, bir evladın, bir kardeşin, bir askerin vatan sevgisi uğruna canını feda edişinin önünde saygıyla eğilme töreni olduğunu belirterek, 37 yıl önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda, karanlık bir gecede askerlik görevini yaparken, Rum askerlerinin silahlı saldırısı sonucu, vurularak şehit olan Piyade Er Hasan Kara'yı andı.

Hasan Kara’nın gece devriyesini atarken, Rum askerlerinin acımasız saldırısıyla hayatını kaybettiğini söyleyen Benan, KKTC’nin kurulmasının, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte içte ve dışta yıllarca sürdürülen onurlu bir mücadelenin sonucu olduğunu kaydetti.

“Şehitler vererek kurduğumuz bu cumhuriyeti korumak ve kollamak en büyük görevimizdir.” diyen Benan, Hasan Kara’nın kanıyla sulanmış bu toprakların KKTC’ye aidiyetini hiçbir zaman sorgulatmayacaklarını söyledi.

Genç Mücahitlerin, karşılarındakilerin tahriklerine kapılmadan, büyük bir olgunlukla ve ciddiyetle her an vazifeye hazır bir şekilde görevlerini sürdürmeye devam edeceklerine inançlarının tam olduğunu vurgulayan Benan, “Bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracaklar.” şeklinde konuştu.

1970’te Altınova köyünde doğan Şehit Piyade Er Hasan Kara'nın kabri Lefkoşa Ortaköy Şehitliği'nde yer alıyor.