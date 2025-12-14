Polis Genel Müdürlüğü IV derece bilgisayar operatörü alımı için 35 münhal açtı.

PGM’den yapılan açıklamaya göre Polis Genel Müdürlüğü, sivil hizmet kadrolarında görev yapacak bilgisayar operatörleri için münhal ilanı yayımladı.

Açıklamada, PGM Sivil Hizmet Kadrolarında yer alan bilgisayar operatörü kadrosu Teknisyen Hizmetleri Sınıfında görev yapacak toplam 35 kadın ve erkek adaylardan başvuru kabul edileceği kaydedildi.

Başvurular, 15-23 Aralık tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacak.

Adaylar başvuru formunu, Polis Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edebilecek. Başvuru sonrası aday numaraları SMS ile bildirilecek.

Açıklamada müracaatçıların süratli, doğru bilgi akışı ve haberleşme için Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi http://www.polis.gov.ct.tr adresini takip edebilecekleri kaydedildi.