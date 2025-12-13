Edinilen bilgiye göre, dün 81 yaşında vefat eden Hilmi Özen için pazar günü (14 Aralık 2025) saat 11.00’de Devlet Tiyatrosu’nda anma töreni düzenlenecek.

Özen daha sonra İsmail safa camiinde kılınacak ikindi namazı sonrasında Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek .

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları da yayımladığı taziye mesajında, Özen’in kurumun “İlk Sahne”den Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na dönüşme sürecindeki katkılarına dikkat çekerek ailesi ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Hilmi Özen kimdir?

1944 yılında doğan Hilmi Özen, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde yer aldı; 1967-1990 yılları arasında kurum müdürlüğü yaptı. Daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a sanat danışmanlığı görevinde bulundu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde tiyatro alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.