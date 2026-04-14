Halkın Partisi Genel Koordinatörü Devran Vudalı, yaptığı yazılı açıklamada bazı gazetecilere yönelik siber saldırıları kınadı.

Saldırıların belli başlı gazetecilere yönelik ve sistematik olduğunu belirten Vudalı, saldırıları düzenleyen "karanlık yapıların" bir an önce durdurulması için toplumun topyekûn harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek, “Basın mensubu arkadaşlarımıza sahip çıkmazsak, yarın susturulacak olan hepimiz olacağız” dedi.

Saldırılarıların yurt dışı destekli hesaplardan yapıldığını ifade eden Vudalı, saldırıların "muhalif gazetecilerin ve siyasilerin sesini boğmak için" yapıldığını kaydetti.

Vudalı, "Basın mensubu arkadaşlarımıza sahip çıkmak, özgürlük ve demokrasiye sahip çıkmaktır. Bu zorlu süreçte birçok basın mensubu, susturulamaz bir ses olabilmek adına YouTube kanallarını açmıştır. Toplum olarak bu kanallara ücretsiz abone olarak, izleyerek ve paylaşarak güçlü bir destek verebiliriz. Özgür, tarafsız ve korkusuz bir basın için hep birlikte birlik olalım" dedi.