Güney Kıbrıs’ta patlak veren “Sandy” skandalı, Cumartesi günü Rum polisinin Avukat Nikos Kliridis’in ev ve ofisinde arama yapması ve skandalı ortaya atan gazeteci Makarios Drusiotis’in yeni paylaşımlar yapmasıyla gündemdeki yerini koruyor.

Gazete: “Sandy Davası: Yüksek Mahkeme ve Europol’dan Yeni Haberler” başlığı altında verdiği haberinde Güney Kıbrıs’ta Paskalya günlerinde “Sandy” davasına ilişkin çeşitli gelişmeler yaşandığını yazdı.

Gazete, ilk gelişmenin, “Sandy” skandalında adı geçen avukat Nikos Kliridis’in evine Cumartesi günü polis tarafından baskın düzenlenerek arama yapılması olduğunu belirtti.

Kliridis’in ev ve ofisinde arama yapıldığını, cep telefonu ve bilgisayarına el konulduğunu belirten gazete, el konulan unsurların inceleme için Europol’e gönderilmesinin beklendiğini vurguladı.

Kliridis’in ise polisin baskınına tepki göstererek “avukat mahremiyetinin korunması adına, arama emrinin iptalinin sağlanması amacıyla ‘certiorari’ kararı çıkartmak için Yüksek Mahkeme’ye başvuracağını" açıkladığını aktaran gazete, Rum Barolar Birliği’nin ise yaptığı açıklamayla, avukat mahremiyetinin temel vatandaş hakkı olduğunu belirterek polis aramasına tepki gösterdiğini belirtti.

Rum polisinden yapılan açıklamada ise, arama emrinin çıkarılmasının, yasal olarak bir tanıktan elde edilen veriler temelinde gerçekleştirildiği, avukat mahremiyetinin çiğnenmesinin söz konusu olmadığı savunuldu.

Gazete, yaşanan bir diğer önemli gelişmenin ise, gazeteci-yazar Drusiotis’in sosyal medya üzerinden skandala ilişkin yeni veriler paylaşması olduğunu vurguladı.

Habere göre Drusiotis, “Sandy” isimli kadının kendi sesiyle iddialarını anlattığı ses kayıtları ve polise verdiği ifadeyi paylaştı.

Drusiotis akabinde, “Sandy” lakaplı kadının kimliğinin, baş şüpheli tarafından ifşa edilmesinin hemen ardından kadını ve delilleri korumak yerine, kadının her şeyi inkar etmesini sağladıklarını, bunun da bir “mafya-devlet” olgusunun varlığını doğrular nitelikte olduğunu öne sürdü.

Gazete, “Sandy” olayına ilişkin gazeteci Stelios Orfanidis’in de bir makale yayımlayarak, “Sandy” isimli kadını kendisinin de tanıdığını açıkladığını aktardı.

Habere göre, Orfanidis “Politico” isimli haber sitesinde yer alan yazısında, “Sandy’nin hikayesini kendisine de ulaştırdığını ve kadının Almanya’da bulunan ve cinsel istismar-aile içi şiddet mağdurlarının tedavi gördüğü bir merkez gitmesine yardımcı olduğunu” belirtirken Sandy’ye "kendisini ve çocuklarını düşünmesi ve kaçıp gitmesi” çağrısında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Sandy Davası Hukuk Dünyasında Deprem Etkisi Yarattı – Nikos Kliridis’e Yapılan Atak Sonrası Avukat Mahremiyetinin Çiğnenmesi Yönünde Terörist Bir Eylem Şeklinde Nitelendirildi”.

Alithia: “Nikos Kliridis’ten Polis Genel Müdürü Arnavutis ve Başsavcıya Mektup”.

Haravgi: “Hukuk Devletine ve Araştırmalara İlişkin Soru İşaretleri”.