Yusuf, çeyrek asırlık geçmişi boyunca Kıbrıs Türk halkının milli davasına, Atatürk devrimlerine, Anavatan Türkiye ile kopmaz bağlara ve KKTC’nin egemenliğine bağlı bir yayın politikası izleyen Volkan’ın, bu çizgisini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Yusuf, “Volkan, 25 yıldır Kıbrıs Türkü’nün sesi, milli duruşun kalemi olmuştur. Yayın politikamız, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Yusuf, Volkan gazetesinin, "çeyrek asırlık dönemde ulusal duruşu nedeniyle kamuoyunda geniş bir okuyucu kitlesi oluşturduğunu; milli meselelerde tavizsiz yaklaşımıyla Kıbrıs Türk basınında özel bir konum edindiğini" belirtti.

Hüseyin Macit Yusuf, 25. yıl dolayısıyla tüm okuyuculara ve gazetenin yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Milli davaya hizmet eden yayın çizgimizden sapmadan daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.