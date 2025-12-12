KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, yazılı açıklamasında, KTÖS’ün kurucuları arasında yer alan, örgütlü mücadeleyle toplumsal muhalefetin öncülüğünü yapan Arif Hasan Tahsin’in örgütlü mücadele, toplumsal muhalefet, siyasi irade ve siyasi liderliği şiar edindiğini ifade etti.

Arif Hasan Tahsin’in “Çirkef yatağında gülistanlık olmaz” sözünün bugünkü çürümenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu savunan Baybora, “İlkeli, onurlu ve öngörülü mücadelesiyle bizlere her zaman yol gösteren, kılavuz olan Arif Hoca, yılda bir gün değil her an yüreğimizdedir,” dedi.